Abre Tu Corazón a Ese Pequeño Esplendor Nacido en Belén, Dice el Papa Francisco La Navidad es tiempo de abrir tu corazón a las cosas pequeñas y maravillosas encontradas en el Niño Jesús, nacido pobre e indefenso para poder estar cerca y llevarle esperanza a todos, dijo el papa Francisco. “La más bella alegría de la Navidad es esa alegría interna de la paz: el Señor borró mis pecados, el Señor me ha perdonado, el Señor tuvo misericordia de mí, él vino y me salvó. Esa es la alegría de la Navidad”, dijo el papa el 14 de diciembre durante su audiencia general semanal. Con el belén cerca de la sala de audiencias del Vaticano, la reunión semanal del papa con visitantes y peregrinos fue festiva con un grupo de músicos italianos que tocaron canciones tradicionales. La gente también cantó y deseó un feliz cumpleaños al papa, quien cumplirá 80, el 17 de diciembre. Antes de la audiencia, dos mujeres le entregaron un pequeño pastel de chocolate con dos velas prendidas encima, las cuales en su momento él sopló al ser incitado. “Les agradezco a todos estos buenos deseos por mi cumpleaños”, él le dijo más tarde a los reunidos en la sala. Prepararse para la Navidad con el Adviento es tiempo de estar abiertos a “la sorpresa de un Niño Dios, un Dios pobre, un Dios débil, un Dios que abandonó su grandeza para poder estar cerca de cada uno de nosotros”, él dijo durante su charla principal de la audiencia. Dios “se arrodilló” y se rebajó ante la humanidad para ofrecer su misericordia “y liberar al hombre de aquello que desfigura la bella imagen de Dios en él. Porque cuando estamos en (un estado de) pecado la imagen de Dios se desfigura” dentro de nosotros. Dios nunca abandona a su pueblo, dijo el papa. Dios siempre es fiel y “su gracia es mayor que el pecado”. Saber que Dios es victorioso contra todo mal, que él puede derribar todo obstáculo con su gracia y perdón y que él ha venido a salvar a todos es la razón para la esperanza cristiana, él dijo. “El mal no triunfará para siempre, siempre hay un final al sufrimiento. La desesperación es conquistada porque Dios está entre nosotros” nacido en un pesebre en Belén, él dijo. —CNS