El Papa Aprueba Acto Heroico de Servicio Amoroso Como Vía a La Santidad Por CAROL GLATZ El papa Francisco ha aprobado una cuarta vía hacia la posible santidad: dar la vida en un acto heroico de servicio amoroso a los demás. En una nueva carta apostólica el papa aprobó nuevas normas que permiten que candidatos sean considerados para la santidad debido a las formas heroicas en que ellos libremente arriesgaron sus vidas y murieron prematuramente debido a “un acto extremo de caridad”. El documento, dado a “motu proprio” (por iniciativa propia), entró en vigor el mismo día que se publicó, el 11 de julio, bajo el título “Maiorem hac dilectionem”, que proviene del Evangelio según San Juan (15:13): “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos”. El arzobispo Marcello Bartolucci, secretario de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, dijo que la adición tiene la intención “de promover el testimonio heroico cristiano (que ha estado) hasta ahora sin un proceso específico, precisamente porque no cualificaba completamente dentro del caso del martirio o de las virtudes heroicas”. Durante siglos la consideración para el proceso de santidad ha requerido que un siervo de Dios haya vivido heroicamente una vida de virtudes cristianas o que haya sido martirizado por la fe. La tercera manera, y menos común, es llamada canonización equivalente o equipolente: cuando hay evidencia de una devoción fuerte hacia un hombre santo o una mujer santa entre los fieles, el papa puede dispensar una larga investigación canónica formal y puede autorizar su veneración como santos. Aunque estas tres vías hacia la santidad permanecen igual, no eran adecuadas “para interpretar todas las posibles causas” de santidad, escribió el arzobispo en el periódico del Vaticano, L’Osservatore Romano, el 11 de julio. Según la carta apostólica, cualquier causa para la beatificación de acuerdo con la nueva vía de “dar la vida” tendría que satisfacer los siguientes criterios: — Ofrecer la vida libre y voluntariamente y aceptar heroicamente, por amor, la muerte segura y prematura; el acto heroico de caridad y la muerte prematura están conectados. — Evidencia de haber vivido las virtudes cristianas—por lo menos de una manera ordinaria y no necesariamente heroica—antes de haber ofrecido la vida a otros y hasta la muerte. — Evidencia de una reputación de santidad, por lo menos después de la muerte. — Un milagro atribuido a la intercesión del candidato es necesario para la beatificación. El arzobispo Bartolucci escribió que las nuevas normas surgen del deseo de la congregación de santidad para examinar si son dignos de beatificación aquellos hombres y mujeres que “inspirados por el ejemplo de Cristo ofrecieron y sacrificaron sus vidas libre y voluntariamente” por otros “en un supremo acto de caridad, que fue la causa directa de su muerte”. Por ejemplo, a través de la historia ha habido cristianos que voluntariamente se arriesgaron y murieron de infección o enfermedad debido a haber ayudado y servido a otros, él escribió. El papa Francisco aprobó a principios del 2014 que la congregación realizara un estudio minucioso de la nueva propuesta. Después de comentarios extensos, discusiones y el trabajo de expertos, los cardenales y obispos miembros de la Congregación para las Causas de los Santos aprobaron en el 2016 “una nueva vía para la beatificación de aquellos que dieron sus vidas por (razones) cristianas causas explícitas y reconocidas”. El arzobispo Bartolucci escribió que las nuevas cláusulas no alteran la doctrina eclesiástica respecto a la santidad cristiana que lleva a la canonización ni el procedimiento tradicional para la beatificación. En vez, la adición enriquece, él dijo, con “nuevos horizontes y oportunidades para la edificación del pueblo de Dios que, en sus santos, ve el rostro de Cristo, la presencia de Dios en la historia y la implementación ejemplar del Evangelio”. —CNS