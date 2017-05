En Ceremonia Especial de Matrimonio, 17 Parejas Dicen ‘Si’ en White Plains By SOCRATES PALMER Jr. Foto por Maria R. Bastone © RECIÉN CASADOS—El padre Thomas Kallumady, párroco de San Juan el Evangelista y la parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo en White Plains, saluda a una pareja de novios durante la misa nupcial de la comunidad española el 22 de abril en la iglesia de San Juan Evangelista. De dos en dos, ellos juraron un “sí”. Un día tan sagrado, el de convertirse en esposo y esposa, fue solemnemente compartido por 17 parejas en una misa nupcial única ofrecida en español en White Plains. El padre Pablo González, párroco de Santa Rita de Cascia y de la parroquia San Pío V en el Bronx, sirvió como celebrante principal de la liturgia del 22 de abril. El padre Thomas Kallumady, párroco de San Juan Evangelista y de Nuestra Señora del Monte Carmelo, fue uno de los co-celebrantes. Un esposo y una esposa deberían mirar hacia la cruz como guía para su matrimonio, dijo el padre González en su homilía. Jesús, él continuó diciendo, es el único, verdadero e incondicional amor que necesitan y el modelo a seguir en su relación. “Los votos son serias promesas del uno al otro”, dijo el padre González. “Deben amar como Jesús, perdonar como Jesús, porque a través de nuestra fe es que damos de nosotros, y eso es amor verdadero”. Las novias y los novios, algunos de los cuales tuvieron a sus hijos en su fiesta nupcial, fueron participantes en el programa de la parroquia de Santa Rita de Cascia, el cual proporciona a quienes están en una relación la oportunidad de casarse ante la Iglesia después de recibir clases tradicionales de matrimonio PreCana. Santa Rita de Cascia, patrona de los matrimonios difíciles, era una santa del siglo XIV que quedo viuda antes de convertirse en monja agustiniana. Entre las novias y novios estaban Yamile Sarmiento y Leonidas Molina. Los recién casados, quienes residen en White Plains, son originarios de Colombia. Después de 17 años de estar juntos, la pareja decidió casarse por la Iglesia por el bien de sus tres hijos, ellos dijeron. “Estamos emocionados y nos sentimos muy afortunados de estar aquí recibiendo la bendición de Dios”, dijo Molina. “Queríamos ser ejemplo para nuestros hijos en el seguimiento a Cristo, y tener esta ceremonia en Su casa era algo que esperábamos hace ya mucho tiempo; pero nunca es demasiado tarde para dirigirse a Dios y tenerle en nuestras vidas”. Manuel Mendoza, coordinador del programa de Santa Rita de Cascia, dijo que su motivación para ayudar a otras parejas casadas provenía de su propia experiencia con su esposa Mery como pareja de recién casados. “El primer año de nuestro matrimonio no fue fácil; de hecho, fue un momento muy difícil para nosotros. Ambos estábamos jóvenes, mi esposa tuvo un aborto involuntario, y también estábamos atravesando dificultades económicas; pero a través de nuestra fuerte fe superamos aquel momento en nuestras vidas”. Mendoza dio crédito a la guía pastoral del Padre Kallumady por ayudar a hacer del programa de Santa Rita de Cascia todo un éxito. “Además, yo siento que lo que hace que este sea un evento hermoso no es sólo la decoración y cómo todos están vestidos con ropa elegante, pero es cómo estemos todos juntos aquí como una sola familia”, agrego Mendoza. “Es realmente un reflejo de lo unidos que estamos todos y cuánto nos cuidamos unos a otros en esta parroquia”. Después de la ceremonia de la tarde del sábado, se realizó una recepción en el terreno de la parroquia. Un servicio de comidas, arreglos florales y un pastel de bodas fueron posibles gracias a donaciones de comerciantes locales, donaciones monetarias de feligreses, recaudación de fondos y rifas.